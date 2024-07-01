01 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Общество Республика Дагестан
Фото: Накануне.RU

Глава Дагестана пообещал защитить врача от нападок блогера-радикала

Дагестан продолжают сотрясать религиозные скандалы.

В Хасавюрте "псевдообщественник" и, как выяснилось, судимый вербовку в террористическую организацию блогер потребовал извинений от врача частной клиники, которая попросила пациентку-мусульманку снять никаб для осмотра.

Пациентка написала в соцсетях, что ей отказали в обслуживании из-за отказа снять никаб. Тему подхватил местный блогер Хаджимурад Ханов. Раньше он жил в Германии под именем Гаджимурад Атаев, был там имамом и был судим за вербовку в одну из религиозных террористических организаций. В сети разошлось видео, в котором Ханов-Атаев звонит директору клиники и договаривается о том, что врач принесет извинения пациентке.

В ситуацию вмешался глава Дагестана Сергей Меликов.

"Настоящей провокацией выглядят нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией на врача из Хасавюрта. С чего он решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину, которая выполняла свою работу? Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту!" — заявил глава республики.

Теги: сергей меликов, дагестан, врач, радикальный ислам


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