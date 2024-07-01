В Сургуте спасли жизнь пациентки с незаживающей раной

Врачи Сургутской окружной клинической больницы (СОКБ) прооперировали 85-летнюю коренную горожанку Веру, которая обратилась к медикам с жалобами на незаживающую рану на коже, которая увеличилась до размеров 6х4 см. Обследование показало, что речь идет о злокачественном новообразовании кожи бедра.

Консилиум врачей принял решение провести специализированное лечение. Пациентка воздержалась от проведения оперативного лечения из-за возраста и сопутствующих заболеваний. Врачи провели сеанс фотодинамической терапии. Этот метод основан на избирательном воздействии лазера с длиной волны 662±2 нм на опухолевую ткань с использованием фотосенсибилизатора, что приводит к гибели опухолевых клеток.

Процедура прошла без осложнений. Пациентка чувствовала себя хорошо и была выписана для дальнейшего амбулаторного наблюдения, сообщает на своей странице "ВКонтакте" больница.