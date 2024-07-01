Власти Курской области допустили дефицит мощности электроэнергии

Врио главы Курской области Алексей Смирнов предупредил о возможном дефиците электроэнергии из-за "технологических нарушений в соседних регионах".

"Энергетики продолжают работать над устранением аварии", - написал он в своем Telegram-канале.

Власти Воронежской области сообщают, что в нескольких районах ограничили электроснабжение из-за сверхнагрузки.

Ранее в "Белгородэнерго" заявили, что в ряде районов Белгородской области, а также Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии. Причина - технологическое нарушение, вызванное "внешним воздействием на энергообъект".

По данным Mash, до 90% Белгородской области, в том числе весь Белгород, остались без электричества после одновременной атаки украинских беспилотников и взрывов нескольких СВУ на подстанциях.