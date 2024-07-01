Глава Керчи ушел в отставку после встречи с Аксеновым

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков ушел в отставку после общения с главой республики Сергеем Аксеновым. Об этом сам Аксенов рассказал в своем Telegram-канале.

"Провел встречу с главой администрации Керчи Святославом Анатольевичем Брусаковым. После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию. Его обязанности возложены на заместителя главы администрации Олега Николаевича Каторгина. Нахожусь с ним на прямой связи", - написал Аксенов.

Что именно стало причиной недовольства руководителя республики не сообщается.

В 2014-2020гг. Брусаков работал региональной и городской избирательных комиссиях, в 2021 году возглавил администрацию Керчи – второго по размеру населения города республики.