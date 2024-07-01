Дугин: РФ начала противостоять Западу с приходом Путина к власти

В УрФУ на молодежном форуме "Россия и Запад: Глобальное противостояние вчера-сегодня-завтра" выступил философ Александр Дугин, он прочитал лекцию онлайн, передает корреспондент Накануне.RU.

Эксперт говорил о трансгуманизме и движении Фури на Западе, об индивидуализме и нарциссизме как о "главных либеральных ценностях". По его словам, Россия противостоит этим тенденциям.

Речь идёт об антагонизме наших традиционных ценностей и их - антитрадиционных, считает Дугин. Он добавил, что РФ начала это противостояние с Западом сразу после прихода Владимира Путина к власти, но на протяжении примерно 20 лет мы "готовились [к ответному удару], перенимали технологии".

Традиционные ценности - основа многополярного мира, где будут доминировать такие же традиционные страны как РФ, Китай, Индия, заключил философ.