Реализации нацпроекта «Производительность труда» приносит астраханским производителям позитивные результаты

В Астраханской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда». В проекте участвуют 6 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики региона, сообщили в министерстве экономического развития.

В рамках проекта инструментам повышения производительности труда обучены 145 сотрудников предприятий, в том числе 16 представителей региональных команд (сотрудники исполнительных органов Астраханской области) при плановом значении на 2024 год — 130 сотрудников.

Также работники предприятий проходят обучение на учебной производственной площадке «Фабрика процессов», на которой участники в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на показатели деятельности производства.

Усилиями экспертов федерального и регионального центров компетенций в сфере производительности труда, а также проектных групп предприятий-участников нацпроекта удалось астраханским производителям достичь следующих результатов (усредненные значения): незавершенное производство сократилось на 34 %; время протекания процессов снизилось на 26 %; выработка продукции увеличилась на 34 %.