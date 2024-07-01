На Байкале мужчина отбил у медведя украденные тапки

В сети обсуждают виде, снятое в Слюдянском районе Иркутской области – недалеко от Байкала. На трассе с интенсивным движением молодой медведь вышел к людям и даже попытался отобрать у одного из туристов тапочки.

Мужчина, впрочем, посчитал, что тапочки ему важнее жизни и здоровья, поэтому решительно у животного их отобрал, после чего еще и снял медведя на телефон. Проезжавшие мимо очевидцы с замиранием сердца тоже снимали происходящее. Хотя некоторые и отмечали вслух, что ситуация явно ненормальная.

В местном охотнадзоре отметили, что медведи быстро привыкают к людям и начинают попрошайничать, взаимодействовать с людьми. Но именно люди должны помнить, что перед ними хищник, который в любой момент может их разодрать.

"Люди посмеялись, позабавились и поехали дальше, а животное остается. Не напал на вас – нападет на следующего, звериные инстинкты никуда не делись", - отметили в ведомстве.