Очередь перед Крымским мостом превысила 1 тысячу автомобилей

Очередь на подходах к Крымскому мосту превысила 1 тысячу автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

По состоянию на 10:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 1020 транспортное средство. Отмечается ,что время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средств.

Ранее сообщалось, что на подъезде к Крымскому мосту увеличили количество постов досмотра. По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, 30 июня зафиксирован рост трафика на мост со стороны Краснодарского края.

Власти не стали отменять туристический сезон в Крыму после удара ВСУ по пляжу в Севастополе 23 июня. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил о безопасной обстановке на полуострове: "все пляжи остаются открыты, путевки раскуплены".