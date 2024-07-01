В Югре автомобиль сбил ребенка и скрылся с места аварии

В Кондинском районе Югры ребенок попал под автомобиль, который после аварии скрылся с места происшествия.

Дело было в 16.35 30 июня в Мртке. 52-летний водитель автомобиля Nissan, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость. В итоге автомобиль сбил семилетнего мальчика, который шел по левому краю проезжей части. После этого автомобиль скрылся с места ДТП.

Ребенок получил травмы. При освидетельствовании на состояние опьянения виновника автоаварии выяснилось, что уровень алкоголя в его организме составляет 1,043 промилле в выдыхаемом воздухе.