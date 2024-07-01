В Екатеринбургском филиале "Ростелекома" новый директор: прежний переехал в Москву

Екатеринбургский (опорный) филиал компании "Ростелеком" возглавил Дмитрий Лукошков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе российского провайдера.

До назначения в столицу Урала Лукошков руководил подразделением "Ростелекома" в Ханты-Мансийском автономном округе. На посту директора Екатеринбургского филиала он сменил Ивана Пичугина, занимавшего эту должность более двух лет.

Известно, что Пичугин переходит в корпоративный центр компании "Ростелеком" в Москве. Там он будет развивать направление по работе с федеральными корпоративными клиентами.

Как уточнили в компании, Дмитрий Лукошков приступает к своим обязанностям с сегодняшнего дня, 1 июля.