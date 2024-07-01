Россияне считают элиту страны богатой, но не умной и без особых талантов - опрос

Россияне считают элитой в стране тех, кто богат, имеет статусную родню и большую власть. При этом граждане не считают такое определение элиты справедливым. Им бы хотелось, чтобы путь в элиту открывали личные качества. Это результаты опроса социологических компаний ЦСП "Платформа" и "ОнИн".

"Наблюдается большой разрыв между качествами, которые российское общество хотело бы видеть в элите, и качествами, которые характеризуют верхушку общества. Россияне ожидают от лидеров высоких моральных и интеллектуальных способностей — образ вдохновляющих людей", - цитирует РБК авторов исследования.

Меньше всего россияне, как показал опрос, хотят, чтобы элита формировалась просто по наследственному принципу, за счет происхождения из влиятельной семьи (12%), или на основании высокого уровня доходов (16%), большой медийной известности (12%) либо власти (10%). Однако в реальности, полагают участники опроса, элиты в России именно так и создаются. Наиболее важными реальными отличиями элиты респонденты назвали высокий уровень дохода (64%), статусное происхождение (59%), большой объем власти (59%) и медийную известность (49%). Высокий интеллект у современной элиты видят только 8% участников опроса, а выдающиеся способности вообще — 9%.