В Белгороде фиксируют перебои со светом и интернетом, не работают светофоры

Перерывы подачи электроэнергии произошли в Белгородской области из-за технологического нарушения, вызванного "внешним воздействием на энергообъект". Об этом сообщили РИА Новости в "Белгородэнерго".

"В ряде районов Белгородской области, а также Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям", — сообщили в компании.

Отмечается, что Белгороде не работают светофоры, а также есть проблемы с интернетом.

Mash пишет, что до 90% Белгородской области, в том числе весь Белгород, Старый Оскол и Волоконовка остались без электричества. По информации телеграм-канала, это произошло после одновременной атаки украинских беспилотников и взрывов нескольких СВУ на подстанциях.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам со стороны Украины. Губернатор отметил, что есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения. Часть местных жителей остались без света.