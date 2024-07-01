"СберМаркет" сменил название

Сервис доставки "СберМаркет" провел ребрендинг – теперь он называется "Купер".

"Новое имя значит — "покупать", ведь в нашем приложении можно купить всё, что угодно, для любого повода. <…> Сегодня команда запустила новую рекламу "Купера", фирменный стиль и переименовала сайт, но на этом изменения не заканчиваются", - говорится в сообщении Сбера.

В компании отметили, что ребрендинг не будет одномоментным: пока будет встречаться и старое название, и старая форма курьеров.