Екатеринбуржцы обратились в Генпрокуратуру из-за обрушивающегося фасада "Дома Уралплана"

Жители дома на Пушкина, 14 в Екатеринбурге снова сообщают об обрушивающемся фасаде здания. На этот раз горожане обратились в Генпрокуратуру с жалобой на УК, чье бездействие может привести к травмам жильцов.

Непогода, разбушевавшаяся в минувшие выходные, не щадила не только деревья, но и здания. После шквалистого ветра с фасада "Дома Уралплана" отвалилась значительная часть штукатурки. К счастью, как сообщают читатели Накануне.RU, пострадавших нет.

"В Управление генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу была подана жалоба по факту бездействия УК из-за обрушивающихся фасадов дома гостевого маршрута Пушкина, 14 и риска для жизни и здоровья граждан", - рассказали местные жители.

Управление Генпрокуратуры ответило, что обращение зарегистрировано и будет рассмотрено в установленном порядке.

Напомним, еще в июне 2022 года "Дому Уралплана" 1933 г. постройки отказали в капремонте. Не прошло и месяца, как в фасаде в результате внезапного хлопка образовалась дыра. Жители дома взрыва 16 июля не слышали, но слышали, как сыпались кирпичи и другие строительные материалы. Позднее ООО "Управляющая компания "Ремстройкомплекс"", которая курирует дом №14 по Пушкина, высказались о появившейся на фасаде здания дыре.