В Тюменской области в аварии на трассе пострадали дети

На трассе в Тюменской области в аварии на трассе Тюмень – Омск пострадали двое детей.

28 июня "Мицубиси" и "Хонда" столкнулись на 75-м км трассы. По предварительным данным, "Мицубиси" выехал на федеральную трассу со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности. В итоге он не пропустил второй автомобиль.

Ранены ехавшие в "Хонде" 55-летняя женщина и дети восьми и девяти лет, которые находились на заднем сиденье автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.