Первые контейнеровозы ОСК, строящиеся для Каспия, назовут в честь астраханских судостроителей

Совет ветеранов судостроительной отрасли вышел с инициативой по присвоению строящимся в Астрахани судам имен выдающихся профессионалов отрасли.

Напомним, в Астраханской области строят четыре контейнеровоза по заказу Государственной транспортной лизинговой компании.

Предлагается присвоить строящимся судам имена заслуженных судостроителей.

Головное сухогрузное судно-контейнеровоз нарекут в честь Валентина Безжонова. Он начал свою трудовую деятельность в Астрахани в 1952 году на должности мастера, механика, далее — главного механика и начальника планово-производственного отдела. В мае 1959 года стал главным инженером астраханского завода «Красные Баррикады», а с февраля 1961 года работал директором предприятия.

В 1974 году Безжонов возглавил «Астраханское Судостроительное Производственное Объединение». Под его руководством построены две серии полупогружных морских платформ и самоподъемных установок для работ на Каспии и в Черном море. Также возведены крупнотоннажные плавучие краны «Волгарь» и «Богатырь», комплекты блок-модулей первых в СССР верхних строений стационарных буровых платформ.

Второму объекту — контейнеровозу проекта 00108 — присвоят имя «Алексей Баландин». В начале 80-х годов он возглавил строительство первого в стране завода по выпуску опорных частей и верхних строений стационарных глубоководных оснований. За годы правления Баландина астраханские судостроители совместно с другими заводами построили и поставили в Азербайджан блок-модули верхних строений для буровых платформ. На протяжении семи лет сотрудничали с российско-вьетнамской компанией «ВьетСовпетро».

Третье судно проекта 00108 назовут в честь директора «Судостроительно-судоремонтного завода им. III Интернационала» («ССЗ им. III Интернационала») Семена Аптекаря. В 1951 году он приехал по распределению в Астрахань. Работал мастером, начальником конструкторского бюро, начальником ОТК, начальником технического отдела «ССЗ им. К. Маркса». С 1962 года занял должность главного инженера, а с 1970 года назначен генеральным директором «ССЗ им. III Интернационала».

Семен Аптекарь провел полную реконструкцию корпусного производства, построил углекислотную станцию и внедрил технологический процесс полуавтоматической сварки судовых конструкций.

Завершает серию из четырех контейнеровозов для Каспия судно, нарекаемое в честь конструктора и инженера, основателя Ассоциации судостроителей Астраханской области Александра Волынского. Он создал проектно-конструкторскую компанию, которая стала крупнейшим инженерным центром в городе, занимающимся проектированием судов, буровых платформ и других транспортных нефтегазовых морских и речных объектов. Также под руководством Волынского построена и передана в эксплуатацию нефтедобывающая платформа ЛСП-1 для обустройства нефтегазового месторождения им. Корчагина в Каспийском море.