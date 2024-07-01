01 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Олег Ковалюк

Представители РМК приняли участие в молодежном форуме "УТРО"

Русская медная компания приняла участие в молодежном форуме "УТРО". Ее эксперты поделились с молодыми специалистами своим профессиональным опытом.

В этом году форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО" собрал более тысячи молодых специалистов из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, рассказать о своей работе и обменяться опытом приехали предприниматели, инноваторы, сотрудники металлургических предприятий, экологи и волонтеры.

Представители РМК приняли участие в молодежном форуме "Утро"(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Об инновациях в работе крупнейшей на Урале промышленной компании рассказал вице-президент по трансформации РМК Алексей Яковенко. Он затронул тему сквозных цифровых технологий, говоря о важности передовых научно-технических отраслей: именно они обеспечивают создание высокотехнологичных продуктов и сервисов, обеспечивающих опережающее развитие российской экономики. Также эксперт отметил важную роль гуманитарных наук в развитии технологий.

Представители РМК приняли участие в молодежном форуме "Утро"(2024)|Фото: Олег Ковалюк

"Чем больше мы мечтаем, тем больше у нас появляется возможностей, чтобы изменить свою реальность. Гуманитарные науки учат нас смотреть под другим углом, позволяют уйти от шаблонов восприятия и привычных аксиом. Благодаря гуманитарным наукам формируется эффективная устная и письменная коммуникация, критическое мышление и аналитический склад ума, умение связать профессиональные проблемы с этическими, умение и навык смотреть на обычные вещи под необычным углом. Это открывает перед нами широкий спектр возможностей", - рассказал Алексей Яковенко.

Представители РМК приняли участие в молодежном форуме "Утро"(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Все это созвучно основному мотиву образовательной программы форума в 2024 году - "Урал профессиональный". Также в ходе форума прошло множество мастер-классов, лекций, мастерских и воркшопов. Большая повестка была посвящена развитию волонтерского движения.

Представители РМК приняли участие в молодежном форуме "Утро"(2024)|Фото: Олег Ковалюк

В этом году партнером форума "УТРО" стал Волонтерский центр РМК "Сила Урала". По данным центра, сегодня 88% россиян считают, что помощь волонтеров необходима. Кроме того, волонтерство мотивирует людей на добрые дела: добровольцев интересуют не достижения или поощрения, а возможность быть частью самого процесса, быть вовлеченным в крупные мероприятия.

Представители РМК приняли участие в молодежном форуме "Утро"(2024)|Фото: Олег Ковалюк

"Мы на форуме рассказали о роли корпоративного волонтерства в укреплении корпоративной культуры компании. Развивая добровольческое движение, предприятие решает множество задач: во-первых, происходит развитие корпоративной культуры за счет образования новых горизонтальных связей персонала и укрепления уже существующих взаимоотношений; во-вторых, внедрение корпоративного волонтерства стимулирует преобразование и улучшение технологических и управленческих процессов; в-третьих, происходит профилактика профессионального выгорания сотрудников, ведь люди приобретают новый опыт и получают возможность самореализации", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Теги: РМК, форум, эксперты


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