Названа причина, по которой в Подмосковье "порвалась" электричка

В компании "Трансмашхолдинг" назвали причину, по которой на прошлой неделе в Подмосковье "порвался" поезд "Иволга". Дело в скрытом производственном дефекте сцепного устройства, передает РИА Новости. "Трансмашхолдинг" после инцидента намерен усилить контроль над качеством поступающих сцепных устройств, поставщик будет оштрафован. Все "Иволги" из поставки 2024 года будут проверены в течение пяти дней.