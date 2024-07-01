В Твери студент колледжа задержали по подозрению в подготовке к массовому расстрелу

В Твери задержали студента технологического колледжа, который планировал устроить массовый расстрел в учебном заведении, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, у 16-летнего юноши не складывались отношения с сокурсниками. После очередного конфликта он в переписке отправил одному из обидчиков список из студентов, которых собирался "ликвидировать". Домой к юноше с обыском пришли силовики, которые выяснили, что тот успел приобрести камуфляжную форму, противогаз и тактический шлем. В поиске браузера на компьютере силовики обнаружили запросы по теме массовых расстрелах.

Подросток сознался, что действительно хотел устроить стрельбу в колледже. Сейчас студент проходит лечение в психоневрологическом диспансере, после этого ему выберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению" и "Терроризм".

В прошлом году в Армавире сотрудники ФСБ задержали 15-летнего подростка, который собирался поджечь одно из общеобразовательных учреждений. Несовершеннолетний арестован, ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению теракта.