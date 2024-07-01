В Туве введен режим ЧС из-за лесных пожаров

В Республике Тува власти ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. На территории региона действует 23 пожара, огнем охвачено 1,7 тыс. гектаров, большая часть – в труднодоступной горной местности. Распространению огня способствуют жаркая погода, сильный ветер и сухие грозы.

"Со стихией борются более 220 человек. Скоро к ним присоединятся еще 30 наших авиадесантников, которых мы отозвали с тушения пожаров в Забайкальском крае. Помимо этого обратились к руководству ряда сибирских регионов с просьбой командировать в Туву свои команды пожарных", - сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

Власти надеются на помощь природы – в ближайшие дни ожидаются дожди. Но в целом июль обещает быть сложным в плане пожароопасной обстановки.