Новый мэр Тюмени провел первое совещание

Новый глава Тюмени Максим Афанасьев провел первое совещание. Темой его стало устранение последствий ливней, прошедших в минувшие выходные. В городе выпало 47 мм осадков. За сутки с городских территорий было откачано 4,3 тыс. "кубов" воды.

"Особенно сильно затопило участки, не оборудованные ливневой канализацией и расположенные в низинах. Сейчас самыми проблемными районами являются улицы Западносибирская, Щербакова, Ветеранов Труда, Газовиков, Ватутина, а также дворы по адресам Ватутина, 18, Минская, 7. Все объекты, обозначенные тюменцами в социальных сетях, также были озвучены обслуживающим организациям и поставлены на контроль", - написал Афанасьев в своем telegram-канале.

Мэр полагает, что квартальным необходимо провести обследование вверенных им территорий, зафиксировать адреса, где проблема стоит наиболее остро, отработать график уборки мусора и откачки воды с дорог и межквартальных проездов как с УК, так и с подрядными организациями.

"Всем необходимо полностью завершить откачку в течение дня. Есть замечания по отработке графиков вывоза мусора с контейнерных площадок. Помимо этого, мы обсудили графики восстановления дорожного покрытия после раскопок, а также графики уборки тротуаров вдоль улично-дорожной сети", - написал Афанасьев.