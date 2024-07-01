01 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев: СССР был силен в первую очередь идеологией, а не только ядерными боеголовками

Сегодня в Екатеринбурге состоялось открытие молодёжного форума "Россия и Запад: Глобальное противостояние вчера-сегодня-завтра" в главном здании УрФУ. На форуме ожидается выступление Александра Дугина и других известных экспертов, на мероприятие приехала делегация из университетов ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов в приветственном слове передал слова Владимира Якушева.

Полпред в УрФО и и.о. секретаря генсовета "ЕР" вспомнил про социалистической опыт нашей страны.

"Факт остается фактом. Десятки стран мира в 20 веке копировали наш общественный строй, экономическую и политическую систему, идеологию. Прежде всего это, а не ядерные боеголовки, сделали Советский Союз сверхдержавой. Казалось, что с распадом, к сожалению, Советского Союза военная и идеологическая конфронтация уходит в прошлое. Для этого требовалось одно – способность всех стран учитывать взаимные интересы. И наша страна была настроена на такую работу. Но эти надежды не оправдались," – привел Борис Кириллов слова Владимира Якушева.

Полпред добавил, что Россия никогда не была частью чего-то, это самостоятельное, самодостаточное государство.

Флаги России на молодежном форуме "Россия и Запад: глобальное противостояние вчера-сегодня-завтра" в УрФУ(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: СССР, идеология, Владимир Якушев


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