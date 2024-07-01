Строители Екатеринбурга на два месяца закрыли движение по улице Июльская

В Екатеринбурге стартовали работы на улице Июльской, движение транспорта по которой будет закрыто до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 1 июля по 30 августа от улицы Учителей до дома №19 по улице Июльской проводятся работы по модернизации магистральных тепловых сетей.

Строители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. С последним поможет информационная карта, на которой отображена вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.