Состояние российских миллиардеров в 2024 году выросло на 28,7 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей за первые шесть месяцев 2024 года увеличилось на 28,749 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех вновь прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко. Он, как и месяц назад, занимает шестую строчку рейтинга. Его состояние увеличилось на 5,76 миллиарда долларов - до 24,6 миллиарда.

Тройка лидеров не изменилась: самым богатым из предпринимателей продолжает оставаться один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние с начала года выросло на 902 миллиона долларов, до 32 миллиардов. Второе место вновь занял совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов (рост состояния на 3,54 миллиарда долларов, до 28,2 миллиарда). На третьем месте - бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (рост на 3,24 миллиарда, до 27,2 миллиарда долларов).

Напомним, в 2023 году состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $50,012 млрд, или 4,5 трлн рублей, что сопоставимо с дефицитом бюджета РФ за два года - 2023-й и 2024-й.

Минфин в мае 2024 года предложил с 2025 года ввести пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ, для доходов свыше 50 млн рублей налог составит 22%. Госдума в первом чтении единогласно одобрила соответствующий пакет законопроектов. Антон Силуанов полагает, что богатые россияне вряд ли начнут уходить от уплаты налогов из-за ожидаемого введения прогрессивного НДФЛ, ведь за это предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.