В Екатеринбурге владелица собак, напавших на школьника, заплатит ему 150 тысяч

В Екатеринбурге суд взыскал с хозяйки собак компенсацию морального вреда. Ее псы напали на ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 11 января 2024 года. Жительница уральской столицы провожала своего 8-летнего сына в школу. При выходе из подъезда дома на ребенка накинулись две собаки, принадлежащие 39-летней женщине, и укусили его. Во время прогулки животные были без намордников.

В результате укуса школьник испытал сильный испуг и боль, ему пришлось обращаться в больницу. В дальнейшем мальчик находился на амбулаторном лечении и прошел курс необходимой вакцинации.

Прокуратура направила иск в суд о компенсации для пострадавшего ребенка. В итоге Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с владелицы собак 150 тысяч рублей компенсации морального вреда и материальный ущерб.

Напомним, недавно в Екатеринбургской городской думе предложили отправить в зону СВО бездомных псов, которые бегают по улицам.