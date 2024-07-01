В ДТП на Кольцовском тракте произошло ДТП с каршеринговым авто. Двое пострадали

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого двое человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Подробнее об аварии сообщает пресс-служба городского УГИБДД.

Столкновение произошло на 7 км автодороги днем воскресенья. Около 15.35 водитель "Киа Рио" двигался со стороны аэропорта "Кольцово" в сторону ул. Чистой. Автовладелец не соблюдал безопасную дистанцию и скоростной режим, из-за чего столкнулся с делимобилем "Хундай Солярис". Водитель последнего остановился в левом ряду для перестройки в правый, так как впереди велись ремонтные работы. От удара каршеринговое авто перевернулось на крышу.

В ДТП пострадали пассажир 1985 г.р. Хундая и водитель 1984 г.р. Киа. С различными травмами они были доставлены в ГКБ №36. По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция обращается к водителям с напоминанием о необходимости строго соблюдать ПДД, быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.