В Париже полицейские применили против протестующих слезоточивый газ

Беспорядки начались в Париже после оглашения первых итогов выборов в парламент Франции.

В ходе демонстрации представители леворадикального движения black bloc начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сначала акция проходила мирно, но позднее к ней присоединились радикалы. К месту были стянуты сотрудники полиции, которые применили слезоточивый газ.

Наиболее многочисленные акции прошли в Париже, Нанте и Лионе. Принять участие в демонстрациях призвал в том числе президент страны Эммануэль Макрон.

Напомним, во Франции правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", согласно информации экзит-полов, побеждает на парламентских выборах. Она набирает около 34% голосов избирателей, что позволит ей занять до 270-280 мест в нижней палате парламента.

Центристское объединение президента Франции Эммануэля Макрона потерпело поражение, набрав 20,3% голосов избирателей, оказавшись на третьем месте. Второе место, предварительно, занимает "Новый народный фронт" с 28,1% голосов избирателей.

Напомним, 9 июня Эмманюэль Макрон распустил парламент страны и объявил внеочередные парламентские выборы по итогам выборов в Европарламент, на которых победил Жордан Барделля, председатель "Национального объединения" Марин Ле Пен.