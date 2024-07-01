В этом году в Крыму туристов больше, чем в прошлом

Несмотря на ситуацию с атаками на Крым и Севастополь, поток туристов на полуостров не сокращается.

За первое полугодие Крым посетили 2 млн туристов – это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

60,8% туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7% – на поезде и 7,5% – через новые регионы.

В июне число туристов выросло в сравнении с прошлым годом на 25% – в республике отдохнуло более 746 тыс. человек.

"Средняя загрузка отелей и санаториев в июне превысила 54%, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100%. По данным мониторинга Министерства курортов и туризма Республики Крым, по состоянию на 27 июня средний уровень бронирования составляет 51% на июль и 47% на август", - сообщил Аксенов.