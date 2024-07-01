На трассе "Екатеринбург - Тюмень" ограничено движение из-за ДТП с грузовиком

Свердловская Госавтоинспекция объявила об ограничении движения на трассе "Екатеринбург - Тюмень".

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, временное ограничение для транспорта введено на 148 км автодороги вблизи Камышлова. Причиной стало ДТП. Транспортный поток движется в сторону Тюмени в одну полосу, инспекторы на месте регулируют движение.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2109 не выдержал безопасную дистанцию до грузовика "Ман" и столкнулся с ним. Водителя и пассажира ВАЗ в настоящий момент осматривают медики, которые оказывают им необходимую помощь.

По факту аварии начата проверка. В Госавтоинспекции призывают водителей к бдительности при управлении транспортом и выбору безопасной скорости.