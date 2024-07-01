Опрос: жители Екатеринбурга считают себя достойными повышения зарплаты

Большинство жителей Екатеринбурга считает себя достойным повышения заработной платы. Таковы итоги исследования сервиса SuperJob.

В опросе, который проводился в июне этого года, приняли участие представители распространенных профессиональных групп из уральской столицы. Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), больше всего тех, кто недавно вел переговоры о повышении оклада, оказалось среди маркетологов (44%), логистов (38%) и дизайнеров (35%).

Уже обратился за прибавкой каждый третий офис-менеджер, еще 48% планируют сделать это в ближайшее время. Больше специалистов, которые рассказали, что скоро пойдут к начальству за повышением зарплаты - среди кладовщиков (53%) и секретарей (51%).

При этом есть и такие, кто считает себя достойными зарабатывать больше, но не решаются вести переговоры. В этом признались 43% опрошенных операторов колл-центров, 37% учителей и 30% юристов.

Напомним, недавно эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и назвали уровень дохода, который необходим россиянам "для нормальной жизни".