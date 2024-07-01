Специалисты РФ изучают систему наведения и коррекции полета ракеты ATACMS

Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета оперативно-тактической ракеты ATACMS США. В их распоряжении оказались блок лазерных гироскопов и GPS модуль. Об этом сообщил РИА Новости специалист по работе с вооружением.

Отмечается, что военные впервые показали внутреннее устройство американской оперативно-тактической ракеты.

"Здесь есть три лазерных кольцевых гироскопа, благодаря которым ракета держится отстроенной баллистической траектории. Благодаря GPS антенне проводится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории", — сказал он.

Специалисты смогут изучить работу систем ракеты на всей траектории полета, а также возможности по корректированию курса.

Ранее стало известно, что США в марте тайно передали Украине более 100 оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности, а также их вариант с кассетными боеприпасами.Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности. Они вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине.

23 июня ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153, еще четверо погибли. В Кремле заявили, что что непосредственная вовлеченность США в боевые действия, которые приводят к гибели мирных россиян, повлечет за собой последствия.