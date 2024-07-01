В Екатеринбурге запретили застройку Березовой рощи в Академическом районе

Городские власти и депутаты остановили застройку Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского отделения Российского экологического сообщества (РЭО), огромный зеленый участок перевели из зоны ЦС-2 (объекты среднего, высшего профессионального образования и научных комплексов) в статус "территории общего пользования ТОП-1" (парки, набережные, скверы, бульвары).

Напомним, что ранее один из уральских девелоперов хотел застроить жильем квартал в границах улиц Краснолесья, Чкалова, Академика Вонсовского и Анатолия Мехренцева. Тогда жители Академического вышли на протесты, заявляя о необходимости сохранить от вырубки сотни многолетних берез. К ним прислушались депутаты и администрация города. Решение остановить застройку и сменить статус участка было принято мэрией и депутатами городской думы на недавнем заседании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

"Парки – это легкие большого города, поэтому к ним особое внимание. Ситуация с Березовой рощей показала, что только при разумном диалоге с городскими властями можно добиться благоприятного решения для горожан", – прокомментировал руководитель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Помимо этого, небольшой участок Березовой рощи площадью 3,5 гектара переведен в ЦС-6 (зона объектов общего образования). Здесь планируется построить школу, которая поможет решить проблему с дефицитом мест в учебных учреждениях Академического района.