01 Июля 2024
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми вновь выставлен на торги музей "Мотовилихинских заводов"

В карточке "Мотовилихинских заводов" в едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилась запись о новом выставлении на торги музея предприятия.

Прием заявок начался сегодня в полночь по московскому времени. Он продлится до 14.00 мск 12 июля. На торги выставлен 71 предмет имущества должника в составе лота №1, частично находящегося в залоге у ООО "РТ-Капитал". Речь идет, например, о здании музея. Начальная стоимость имущества - 18,428 млн руб.

Музей пермской артиллерии(2021)|Фото: Накануне.RU

Музей пермской артиллерии(2021)|Фото: Накануне.RU

Музей пермской артиллерии(2021)|Фото: Накануне.RU

Напомним, с 2018 г. предприятие "Мотовилихинские заводы" находится в процедуре конкурсного производства, банкротство проходит под управлением "Ростеха". 22 сентября 2023 г. стало известно, что "Ремдизель" выиграл торги по продаже производственных мощностей предприятия. На торги заявился один участник с предложением 1,3 млрд руб.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, комментируя продажу "Мотовилихи", отметил, что оборонное предприятие наконец-то выходит из процедуры банкротства, и заявил, что все усилия по сохранению "Мотовилихи" в контуре оборонно-промышленного комплекса России увенчались успехом. Предприятие загружено заказами на несколько лет вперед и показывает устойчивую прибыль.

Ранее мэр Перми Эдуард Соснин в разговоре с журналистом Накануне.RU на полях форума "Города России" высказался о работе оборонного завода имени Дзержинского (ЗиД) и "Мотовилихинских заводов".

"Предприятия, которые вы перечислили, работали, работают на гособоронзаказе, работают в три смены. Вопрос так не стоит, зачем продавать. Они не проданы. Идут положенные по закону процедуры. По "Мотовилихе" процесс завершен. Теперь предприятие после снятия процедур может начинать модернизировать производство. Директор объявляет о планах по инвестициям в реконструкцию и установку новых производственных линий", - сказал Соснин.

Теги: "Мотовилихинские заводы", музей, торги


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