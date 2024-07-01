Минобороны взыскивает с "Военно-строительной компании" почти 7 миллиардов рублей

Минобороны России хочет взыскать с "Военно-строительной компании" (ВСК) в общей сумме 6,8 млрд руб. – за июнь в Арбитражный суд Москвы от имени министерства подано 23 иска. Большая часть суммы – 6,4 млрд руб. – взыскивается по трем искам об убытках по госконтракту, передает ТАСС. В двух из трех исков в качестве третьего лица указана Счетная палата России.

Иски от Минобороны к ВСК по взысканию неустоек по госконтрактам – постоянная история, но за последние два месяца число заявлений выросло. Так, в 2023 году всего было подано 23 иска на общую сумму 441 млн руб.

Стоит отметить, что вертикально выстроенную систему управления ВСК МО РФ возглавляют департамент строительства Минобороны и Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ". До недавнего времени сферу строительства в Минобороны курировал Тимур Иванов, ныне оказавшийся под следствием, а само министерство возглавлял Сергей Шойгу.