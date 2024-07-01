Власти захотели контролировать формирование стоимости жилья

В России захотели ввести статистику стоимости жилищного строительства.

Об этом говорится из ответа замминистра Минэкономразвития Сергея Назарова вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову, который ранее обратился с таким предложением в кабмин РФ. Из документа следует, что Минэкономразвития в целом не возражает против включения стоимости жилищного строительства в федеральный план статистических работ (ФПСР) и считает целесообразным Минстрою проработать предложения Росстата о разработке новой методологии его расчета и определении источника первичных данных.

При этом Росстат в своем письме в министерство заявил, что готов принять участие в этой работе, а также в случае решения о включении показателя в ФПСР инициировать процесс внесения в него изменений.

Росстат перестал вести статистику стоимости жилищного строительства с 2022 года. В ведомстве отметили, что ранее этот показатель формировался "на основе сведений о введенной в отчетном периоде площади помещений отдельно стоящих зданий жилого назначения квартирного типа, к которым относятся многоквартирные дома (без пристроек, надстроек, встроенных помещений и индивидуальных домов)".

"В настоящее время такие многоквартирные дома строятся редко, что приводит к отсутствию сведений для расчета показателя по целому ряду субъектов на протяжении длительного периода", — подчеркнули в Росстате, сообщают "Известия".