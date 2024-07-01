01 Июля 2024
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Наука и техника В России
Фото: пресс-служба Роскосмоса

На будущей Российской орбитальной станции планируют использовать дроны

На будущей Российской орбитальной станции (РОС) планируют применять дроны.

Их разработкой занимаются в ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". С этой целью на предприятии провели конкурс инженерных команд. Речь идет о дронах-помощниках станции.

Как заявил руководитель Центра развития технологий и инноваций РКК "Энергия" Павел Красноперов, на РОС роботизированные беспилотные летательные аппараты могут выполнять вспомогательные функции, снижая нагрузку на членов экипажа. Космонавтов избавят от выполнения рутинной работы. Аппараты будут отслеживать показания приборов, контролировать научные эксперименты, инспектировать состояние станции и выявлять возможные дефекты в конструкции РОС, сообщают "Известия".

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов считает, что проект создания Российской орбитальной станции предполагает выделение до 2032 г. около 609 млрд руб.

Теги: Российская орбитальная станция, космос


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