Банки повышают ставки по автокредитам в июле

Банки ВТБ, "Ингосстрах банк" и "Уралсиб" намерены повысить ставки по автокредитам.

Это произойдет в начале июля. Повышение связано с двумя факторами: с 1 июля впервые для автосегмента кредитов начинают действовать надбавки к коэффициентам риска. Одновременно с этим кредитные учреждения вновь должны будут соблюдать ограничения полной стоимости кредита (ПСК), которая включает все затраты заемщика на обслуживание займа, помимо самой ставки, в том числе комиссии и расходы на страховку.

Это необходимо для сохранения прежнего уровня одобрения кредитов после ограничений Центробанка России, сообщают "Ведомости".

Напомним, Автодилеры ожидают сокращения автомобильного рынка России на 8–10%. Это случится после вступления в силу 1 июля решения Банка РФ по ограничению автокредитования и повышения надбавки к коэффициентам риска.