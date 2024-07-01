Минцифры переписало законопроект об обезличенной информации

Минцифры подготовило очередную версию проекта закона о так называемых обезличенных данных.

Он предполагает создание государственной информационной системы, куда бизнес будет бесплатно передавать персональные данные своих клиентов и сотрудников. Согласно новому варианту, все, что касается определения правил сбора дата-сетов в ГИС и получения доступа к ним, будет отдано на откуп кабмина РФ, при этом будет введен механизм платы за данные.

Эксперты считают, что последняя версия может говорить о риске монополизации государством работы с данными и даже прямо нарушать принцип законности и справедливости, на котором базируется законодательство о защите персональной информации, сообщает Forbes.

Ранее Ассоциация больших данных (АБД) попросила власти отказаться от создания единой государственной информационной системы. Появление такой ГИС и описанный порядок работы с ней чреваты чрезмерной централизацией данных в одном месте, рисками, связанными с кибербезопасностью, а также противоречат поручениям главы государства, программе "Цифровая экономика" и Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.