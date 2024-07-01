01 Июля 2024
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

РАН опустилась на 23 позиции в рейтинге научно-исследовательских центров мира

Российская академия наук опустилась на 23 позиции в рейтинге научно-исследовательских центров мира.

Годом ранее РАН занимала 71-е место. Среди 500 ведущих исследовательских институтов мира есть еще одна российская организация – Московский государственный университет (МГУ), который опустился на семь позиций, до 420-го места. Рейтинг ведущих научных организаций мира публикует журнал Nature. Чтобы в него попасть, необходимо публиковаться в конкретных 64 журналах, статьи из других не котируются. В их число входят Nature Chemistry, Physical Review A, Science, Molecular Cell и др. Основной показатель при составлении списка из 500 институтов – число исследований, напечатанных на страницах изданий. За каждую работу присваивается один пункт. Чем больше у публикации авторов, тем меньшим будет подсчитанный вклад каждого из них.

Учитываются публикации по пяти научным направлениям: биологические науки, химия, наука о земле и окружающей среде, наука о здоровье и физические науки. Уделяется внимание степени взаимодействия исследовательского центра с отечественными и зарубежными институтами.

За минувший год число опубликованных учеными РАН работ упало на 17,2% – до 507 статей. Наибольшее количество из них представлены в Journal of High Energy Physics (Журнал физики высокой энергии) – 50 текстов, Inorganic Chemistry ("Неорганическая химия") – 48 и Applied Physics Letters ("Письма по прикладной физике").

В России РАН занимает первое место по публикациям в международных журналах. Больше всего публикаций у академии – в области физики. По этому направлению среди мировых научных организаций она заняла 58-е место (химия – 81-е место, науки о земле и окружающей среде – 216-е место, биологические науки – 437-е место, науки о здоровье – 511-е).

По данным Nature, основными зарубежными партнерами РАН являются Китайская академия наук (лидер списка), Французский национальный центр научных исследований и Ассоциация немецких исследовательских центров им. Гельмгольца. В России ученые РАН чаще всего пишут научные статьи в соавторстве с коллегами из МГУ, Новосибирского государственного университета, НИЦ "Курчатовский институт" и др., сообщают "Ведомости".

Теги: РАН, наука


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