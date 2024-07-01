В России выросли тарифы на электроэнергию

С 1 июля в России произойдет увеличение тарифов на электроэнергию.

Индексация предусмотрена прогнозом социально-экономического развития РФ в размере 8,9%. Окончательные энерготарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей в каждом субъекте устанавливают местные органы. Они не должны выходить за рамки предельных значений, установленных для каждого региона Федеральной антимонопольной службой.

Дороже всего электроэнергия будет стоить на Чукотке - максимальная ставка 10,56 руб. за киловатт-час, в Якутии - в 8,58 руб., на Камчатке - 8,23 руб.

Для Москвы предельный тариф на электроэнергию установлен в размере 7 руб. за кВт.ч, для Московской области - 7,33 руб. за кВт.ч.

Среди регионов с самой дешевой электроэнергией Запорожская область, где минимальный тариф составляет 1,14 руб. за кВт.ч, Херсонская область - 1,22 руб., ЛНР - 1,25 рубля, ДНР - 1,27 руб., а также Иркутская область - 1,53 руб., Хакасия - 2,89 руб.

Также с 1 июля увеличиваются тарифы на воду, газ, тепло.