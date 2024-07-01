Во Франции партия Марин ле Пен побеждает на парламентских выборах

Во Франции правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", согласно информации экзит-полов, побеждает на парламентских выборах.

Она набирает 34% голосов избирателей, что позволит ей занять до 270-280 мест в нижней палате парламента.

Центристское объединение президента Франции Эммануэля Макрона потерпело поражение, набрав 20,3% голосов избирателей, оказавшись на третьем месте. Второе место, предварительно, занимает "Новый народный фронт" с 28,1% голосов избирателей, что стало хорошим результатом для французских левых.

Второй тур парламентских выборов во Франции состоится 7 июля.

Как заявил лидер "Национального объединения" Жордан Барделла, главным для страны станет второй тур выборов в парламент. Он также высказал намерение стать новым премьер-министром Франции, сместив на этой должности Габриэля Атталя, сообщают "Ведомости".

Напомним, 9 июня Эмманюэль Макрон распустил парламент страны и объявил внеочередные парламентские выборы по итогам выборов в Европарламент, на которых победил Жордан Барделля, председатель "Национального объединения" Марин Ле Пен.

При этом Макрон опроверг сообщения о его намерении подать в отставку в случае проигрыша парламентских выборов. Он заявил, что не уйдет "независимо от результата".