В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ повреждены семь домов

В Белгородской области три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам со стороны Украины.

Как сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, семь домов получили повреждения. В селе Муром повреждены частное домовладение и линия электроснабжения. В поселке Первомайский повреждена кровля хозпостройки. В селе Архангельское различные повреждения зафиксированы в шести частных домах.

Губернатор отметил, что есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения. Часть местных жителей остается без света. Пострадавших среди мирного населения нет.

Ранее в Белгородской области дроны-камикадзе атаковал машины, ранены трое.