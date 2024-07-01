В центре Москвы собралась толпа поклонников Канье Уэста

У отеля Four Seasons в центре Москвы, где предположительно остановился известный американский рэпер Канье Уэст, собрались десятки людей.

На место прибыли наряды Росгвардии и полиции, которые оттеснили людей от входа и выставили металлические ограждения. У некоторых поклонников в руках пластинки песен исполнителя, они надеются получить автограф.

Правоохранители просят не толпиться у входа в отель, не мешать движению и пройти "хотя бы на Манежку".

Уэст остановился в "президентском люксе" Four Seasons, стоимость которого — 1,1 млн руб. в сутки. Днем 30 июня музыкант прогулялся по центру Москвы, пообедал с российским модельером Гошей Рубчинским в ресторане Bosco Cafe в ГУМе, сообщает "Коммерсант".

Напомним, ранее Рубчинский стал креативным директором американского бренда одежды Yeezy, создателем которого является Уэст.