Зеленский не исключил переговоры с Россией через посредников

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил переговоры с Москвой.

Глава государства заявил американской газете Philadelphia Inquirer, что это возможно осуществить через посредников "с разных континентов", в том числе из Европы, США, Азии и Африки. Он указал, что переговоры с Россией возможны по аналогии с переговорами, которые проходили при заключении зерновой сделки.

Так Зеленский ответил на вопрос, может ли Киев провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский напомнил, что подобная модель переговоров была использована при заключении зерновой сделки в июле 2022, когда Киев договаривался не с Москвой напрямую, а с ООН и Турцией.

Ранее Зеленский, накануне встречи с главами государств и правительств стран ЕС в Брюсселе заявил, что в ближайшее время он хочет выйти на переговоры об окончании военного конфликта.