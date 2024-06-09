Москва считает визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом

Москва направила Еревану ноту протеста в связи с посещением Бучи послом Армении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

Делегация от Еревана посетила на прошлой неделе город Буча на Украине. И члены делегации – армянский посол в Киеве и глава одного из районов Еревана, – заявили о солидарности Армении с Украиной в борьбе, как они сказали, "с российской агрессией". Москва считает визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Расцениваем посещение Буча главами столичного административного района Нор Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. В связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России направили ноту протеста в МИД Армении. От такого деятеля, как Тигран Тер-Маргарян – соратника председателя прозападной партии "Республика" Арама Саркисяна, мы иного и не ждали. Прискорбно, что с этим солидаризируются армянские власти", - заявила она.