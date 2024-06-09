Байден назвал Украину Ираком

Президент США Джо Байден назвал Украину Ираком, сообщают РИА Новости.

Очередная оговорка 81-летнего президента была допущена во время визита во Францию.

"Идея, о которой некоторые говорят, что мы стали сейчас полуизоляционистами. Я имею в виду, идея, что нам пришлось ждать все эти месяцы просто, чтобы получить деньги для Ирака, что мы, потому что мы ждали. Я имею в виду, это просто, это не то, что мы есть. Это не то, кто есть Америка", - говорится в сообщении.

В стенограмме, разосланной Белым домом Ирак зачеркнут. Вместо него добавлена Украина.