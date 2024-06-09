В Москве лидер рок-группы "Пасека" напал с ножом на главу "Цифровые платформы" Арсения Щельцина

В Москве пьяный лидер рок-группы "Пасека" Роман Медведкин напал с ножом на главу АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина, сообщает SHOT.

Щельцин тяжело ранен, его друг убит. По данным канала, пострадавшие шли возле дома главы "Цифровых платформ" на Сиреневом бульваре, услышали громкие крики, подошли к Роману Медведкину и сделали ему замечание. В ответ тот достал нож и кинулся на мужчин. Другу Арсения Щельцина он нанес девять ударов, Арсению три.

После нападения Медведкин сбежал. Приятелей увезли в больницу, друг Щельцина скончался в автомобиле "скорой".

По информации SHOT, Роман Медведкин заявил, что не смог терпеть ругательств от друзей в адрес его спутницы — 33-летней девушки Марины, из-за этого сначала начался словесный конфликт, переросший в драку. Рокер также утверждает, что изначально напали на него — Щельцин с другом якобы начали его избивать вдвоем. Родные Щельцина же утверждают, что Марина всячески подталкивала Медведкина к тому, что бы он избивал друзей. По их словам, все началось после того, как друзья сделали замечание шумной парочке.

Как сообщили Накануне.RU, в пресс-службе столичной прокуратуры, 47-летний злоумышленник задержан. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ночь на 8 июня на Сиреневом бульваре злоумышленник в ходе ссоры напал на двух мужчин с ножом. Привлечение фигуранта к уголовной ответственности на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре.