Глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за травмы работников в "Иркутской нефтяной компании"

Глава СКР Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности в Иркутской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В соцсети ведомство поступило обращение о несогласии с результатами проверки обстоятельств причинения работнику тяжкого вреда здоровью в результате нарушения требований промышленной безопасности в "Иркутской нефтяной компании" в Усть-Кутском районе.

В декабре 2022 года в цехе переработки газа произошел пожар, из-за чего мужчина получил термические ожоги. Также в результате происшествия погибла работница одной из подрядных организаций, и пострадало еще четыре человека.

В СУ СК России по Иркутской области расследовалось уголовное дело, которое в последующем прекращено.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову возобновить производство по уголовному делу и принять меры к завершению его расследования с направлением в суд, о чем представить доклад.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.