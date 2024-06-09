09 Июня 2024
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Политика
Фото: Накануне.RU

В рядах ВСУ служат более 67 тысяч женщин

В рядах ВСУ служат более 67 тысяч женщин, сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Наталию Калмыкову.

Из них 19 тыс. - гражданские сотрудницы.

"У нас мобилизация не предусматривает принудительную мобилизацию женщин… Однако сейчас у нас в ВСУ служат более 67 тысяч женщин, из которых 19 тысяч гражданские сотрудницы, остальные – военнослужащие", - заявила она.

По данным минобороны, ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи, напомнили в ведомстве.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

Теги: женщины, ВСУ, Украина


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