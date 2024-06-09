В России более 80 тысяч человек инфицированы коронавирусом

Более 80 тыс. человек в России инфицированы коронавирусом, более 20 тыс. из них находятся на лечении в медицинских учреждениях. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, в России ведется мониторинг изменчивости коронавируса. Кроме того, ведется отслеживание эффективности вакцин, лекарственных препаратов и терапии ковида.

"В случае появления каких-либо новых вызовов отечественная система здравоохранения благодаря большому опыту работы в пандемию готова будет быстро среагировать и подстроиться под ситуацию", - добавил Мурашко.